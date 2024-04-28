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Армия России ударила по Судостроительному заводу в Николаеве

РИА Новости: ВС РФ поразили Судоремонтный завод и отель с наемниками в Николаеве

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Судостроительному заводу имени 61 коммунара и по гостинице с англоязычными наемниками в украинском Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, жители Николаева сообщают о взрывах в стороне предприятия, где жили и тренировались морпехи, а также осуществлялась сборка водных беспилотников.

Подпольщик отметил, что серия ударов произошла в 4.30 утра. В результате атаки в стороне речного порта Николаева прогремел взрыв, который сопровождался повторной детонацией.

Лебедев рассказал, что месяц назад там была зафиксирована очередь из грузовиков в несколько километров, велись разгрузочно-погрузочные работы. Кроме того, в порт пришло 40 цистерн с горюче-смазочными материалами.

«Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников», — добавил координатор подполья.

До этого Лебедев сообщал о ракетной атаке ВС РФ по городу Стрый во Львовской области. Подпольщик сделал вывод, что удар пришелся по значимому военному объекту, поскольку украинские власти активно призвали не выкладывать в сеть видео с последствиями прилета.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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