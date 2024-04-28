Половина россиян проведут майские праздники дома

Почти половина — 49% — россиян в майские праздники останутся дома. Это показало исследование Fix Price и РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего такой ответ давали жители Дальневосточного федерального округа. Меньше всех дома хотят праздновать жители Приволжского федерального округа — они чаще остальных отвечали, что поедут на дачу. Всего за город планируют уехать 30% опрошенных. В путешествие по России отправятся 9%, за границу ― 1%.

Исследование также показало, что 75% опрошенных собираются отмечать «майские» с семьей. Праздновать с друзьями в большей степени планирует молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, в разрезе регионов ― жители Санкт-Петербурга и Приволжского федерального округа (по 29%). В одиночестве будут отдыхать в основном жители Дальневосточного федерального округа (19% респондентов). Есть и те, кто проведет праздники с коллегами (5%) — наибольшее число таких респондентов отмечается в Сибирском федеральном округе (12%).

В число самых популярных планируемых активностей на «майских» вошли отдых дома (48%) и организация шашлыков (41%). Пикники на свежем воздухе особенно популярны среди руководителей и их заместителей. При этом исследование показало, что почти четверть россиян в праздники будут работать.

На подготовку к майским выходным 43% респондентов готовы потратить до трех тысяч рублей, примерно столько же (40%) — от трех до десяти тысяч.

Кроме традиционных продуктовых категорий (мясо, овощи, напитки), покупатели также закупаются непродуктовой корзиной. 53% опрошенных будут покупать салфетки, 46% — товары для сада и огорода, а на средства от комаров и насекомых пришлось 45% ответов. 17% россиян будут приобретать такие товары для активного отдыха и игр на свежем воздухе, а 6% — спортивное снаряжение, например, ролики или скейтборд.

При этом товары для активного отдыха, средства от комаров и насекомых и салфетки выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Россияне в возрасте от 55 до 64 лет чаще всего отдают предпочтение товарам для сада и огорода (64%), семенам и саженцам (58%).

«В этом году традиционно пользуются популярностью мангалы, шампуры, сумки-холодильники, аксессуары для барбекю. Например, продажи шампуров увеличились на 30% по сравнению с предыдущим годом. Также на 30% вырос спрос на семена цветов и овощей. Раннее наступление весны и рост популярности дач как места проведения досуга и отпуска способствуют оживлению интереса к этим категориям товаров», — прокомментировала Екатерина Гончарова, директор по коммуникациям Fix Price.

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