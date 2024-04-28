Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в американском штате Флорида. Она выведет на орбиту европейский навигационный спутник Galileo, сообщает американская частная космическая компания SpaceX, осуществившая запуск.

Старт ракеты произошел в 20:34 по местному времени в субботу (03:34 мск воскресенье).

В начале апреля сообщалось, что компания SpaceX провела большую презентацию, на которой выступил глава организации Илон Маск. Миллиардер поделился своим видением будущего SpaceX, а также примерным планом колонизации Марса. По словам миллиардера, базой для колонизации Марса послужит гигантская ракета Starship 3. Она оборудована двигателем Raptor нового поколения, благодаря которому ракета сможет нести на борту до 200 тонн груза.

До этого издание La Nouvelle Tribune писало, что бойкот российских космических технологий привел к тому, что европейский проект спутниковой навигации Galileo зашел «в тупик».

Ранее SpaceX отправила к Луне частный модуль с курткой и скульптурами на борту.