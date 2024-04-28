Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SpaceX запустила ракету с европейским спутником

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским спутником Galileo

close
100%
Joe Skipper/Reuters

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в американском штате Флорида. Она выведет на орбиту европейский навигационный спутник Galileo, сообщает американская частная космическая компания SpaceX, осуществившая запуск.

Старт ракеты произошел в 20:34 по местному времени в субботу (03:34 мск воскресенье).

В начале апреля сообщалось, что компания SpaceX провела большую презентацию, на которой выступил глава организации Илон Маск. Миллиардер поделился своим видением будущего SpaceX, а также примерным планом колонизации Марса. По словам миллиардера, базой для колонизации Марса послужит гигантская ракета Starship 3. Она оборудована двигателем Raptor нового поколения, благодаря которому ракета сможет нести на борту до 200 тонн груза.

До этого издание La Nouvelle Tribune писало, что бойкот российских космических технологий привел к тому, что европейский проект спутниковой навигации Galileo зашел «в тупик».

Ранее SpaceX отправила к Луне частный модуль с курткой и скульптурами на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами