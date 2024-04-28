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Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение 22 летальных аппаратов и 4 кораблей

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Вооруженные силы Тайваня заявили о приближение к острову в течение суток 22 летальных аппаратов и 4 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.

В сообщении уточнили, что 12 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и попали в опознавательную зону сил противовоздушной обороны (ПВО).

В заявлении отметили, что военные Тайваня в ответ задействовала авиацию и корабли. За целями следили наземные зенитные ракетные комплексы.

До этого у Тайваня зафиксировали рекордное количество китайских военных самолетов.

Накануне в США рассказали о строительстве американских военных баз на островах вокруг Китая. Помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Жли Ратнер, заявил, что 2023 год стал «самым продуктивным годом для положения американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине.

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