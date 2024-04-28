В США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе

Ряд высокопоставленных чиновников Госдепартамента США передали главе внешнеполитического ведомства страны Энтони Блинкену записку, в которой они выразили сомнения в том, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа при использовании американского оружия. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.

По его информации, высокопоставленные представители Госдепа не считают «достоверными или надежными» заверения израильских властей относительно применения предоставленного Соединенными Штатами оружия.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против военных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на то, что они совершили грубые нарушения прав человека в отношении палестинцев. Об этом со ссылкой на письмо госсекретаря Энтони Блинкена в адрес спикера Палаты представителей Майка Джонсона сообщил телеканал ABC News.

В письме говорится, что ранее три подразделения ЦАХАЛ обвинялись в нарушении прав гражданского населения Палестины, однако США «не будут задерживать предоставление какой-либо помощи, и Израиль сможет получить всю сумму, выделенную конгрессом».

Ранее в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе.