Западная группировка Вооруженных сил РФ поразила три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив за сутки до 50 украинских солдат. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным начальника пресс-центра, артиллерия группировки поразила более 290 объектов ВСУ за прошедшие сутки.

В ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов уничтожили САУ «Гвоздика», гаубицы М777, М119 и Д-30 и восемь минометных расчетов.

Также средства противовоздушной обороны группировки уничтожили 10 вражеских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, четыре артиллерийские системы и пять пикапов.

Ранее силы ПВО РФ за ночь перехватили 68 дронов над Кубанью и Крымом.