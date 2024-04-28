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Стало известно о воздушной атаке Израиля по центральной части Газы

Al Jazeera: израильская армия наносит авиаудары по центральной части Газы

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Ohad Zwigenberg/AP

ВВС Армии обороны Израиля наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Наши коллеги сообщают о возобновлении израильских авиаударов», — уточнили в сообщении.

Телеканал перечислил населенные пункты, которые подверглись атаке. Среди них: Эз-Завайда и Эль-Мурака в центральной части Газы.

До этого сигналы ракетной тревоги прозвучали на северной границе Израиля. Ракетный залп со стороны Ливана был наценен на населенные пункты Сифсуфа, Кфар-Хошен, Ор-хагануз и Бар-Йохай, которые расположены у подножия горы Мерон.

Новое предложение о заложниках должно принести «долгосрочное спокойствие» в Газу. К такому выводу пришли журналисты газеты Yedioth Ahronoth. Израильские источники также заявили порталу, что новое предложение было составлено израильской переговорной командой совместно с делегацией египетской разведки.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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