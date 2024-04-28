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Российским морпехам вручили госнаграды в зоне СВО

МО РФ: морпехам Северного флота группировки войск «Днепр» вручили госнаграды

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Александр Мельников/РИА Новости

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр», выполняющим задачи на Херсонском направлении, получили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, во время многочисленных боев с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) морпехи Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения украинских войск, а также командные пункты и места скопления живой силы и бронированной техники.

Как заявили в ведомстве, указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на данном направлении, бойцам вручили ордена «Мужества», медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, Суворова, а также знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

До этого Путин вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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Операция на Украине
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