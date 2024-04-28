У берегов Эритреи произошло землетрясение

Землетрясение произошло у берегов африканского государства Эритреи. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным специалистов, подземные толчки имели магнитуду 5,0. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Эпицентр природного катаклизма, в свою очередь, располагался в 96 км к северо-востоку от столицы страны. Население города Асмэры составляет около 563 тыс. человек, однако информация о каких-либо разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступала.

Кроме того, местные власти не предупреждали людей об угрозе цунами.

В ночь на 28 апреля у побережья одного из Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр стихийного бедствия находится в 42 км к северу-востоку от города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Как рассказала начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, жители населенного пункта могли ощутить колебания земной поверхности силой два балла. При этом в результате природного катаклизма никто не пострадал, повреждения построек и инфраструктуры также не зафиксированы.

Ранее жителей турецкого города Стамбула предупредили об опасности землетрясения магнитудой 7,6.