Еще четыре украинских БПЛА уничтожены над одним из районов Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные службы.

Вечером 27 апреля Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией двух районов Брянской области. По его словам, три дрона были уничтожены над Выгоничским районом и один — над Трубчевским. Богомаз также сообщал о четырех уничтоженных беспилотниках ВСУ в Севском районе.

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.