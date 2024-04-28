Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще четыре украинских БПЛА уничтожены над одним из районов Брянской области

Богомаз: cилы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Севским районом Брянской области

close
100%
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные службы.

Вечером 27 апреля Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией двух районов Брянской области. По его словам, три дрона были уничтожены над Выгоничским районом и один — над Трубчевским. Богомаз также сообщал о четырех уничтоженных беспилотниках ВСУ в Севском районе.

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами