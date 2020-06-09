На Михаила Ефремова наденут электронный браслет

ФСИН будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым правил домашнего ареста с помощью электронного браслета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро столичного управления ведомства.

«С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля», — заявили во ФСИН.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

Суд назначил актеру домашний арест до 9 августа.

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