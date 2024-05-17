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В НАТО намерены увеличить численность войск постоянной готовности

Каволи: НАТО увеличит число войск постоянного уровня готовности

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Global Look Press

Планы НАТО по увеличению численности войск постоянного уровня готовности будут озвучены на саммите альянса в июле. Об этом заявил верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи, сообщает РИА Новости.

По словам Каволи, на саммите в Вашингтоне будут сделаны объявления «по обязательствам о количестве задействованных сил» альянса в целом. Он подчеркнул, что численность войск НАТО уже возросла благодаря применению новой схемы комплектования, которая «переходит от модели ротационного циклического формирования сил к постоянным уровням готовности».

Кроме того, Каволи отметил, что на вашингтонском саммите будут сделаны объявления, связанные с командованием и управлением силами НАТО.

16 мая генерал Каволи заявил, что страны — члены НАТО считают, что украинские войска смогут самостоятельно удержать фронт в зоне конфликта. Он подчеркнул, что в НАТО не верят в наличие у российских войск достаточного количества солдат и техники для «достижения стратегического успеха» на фронте. При этом, по словам генерала, Североатлантическому альянсу пока не ясна конечная цель Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Киев запросил у НАТО инструкторов для подготовки новобранцев.

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