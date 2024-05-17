Стало известно имя нового главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что возглавит английский «Ливерпуль» в сезоне-2024/25, передает ESPN.

«Могу подтвердить, что буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне», — сказал Слот.

На посту тренера «Ливерпуля» Слот заменит немца Юргена Клоппа.

Слот в качестве тренера стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом» в сезоне-2022/23.

11 мая «Манчестер Сити» в матче 36 тура чемпионата победил «Фулхэм» со счетом 4:0. После этого матча «Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ.

Примечательно, что это последний сезон в клубе для главного тренера Юргена Клоппа, он покинет команду после завершения сезона. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

Ранее Клопп выступил за отмену VAR.