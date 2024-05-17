Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на Сватовско-Купянском направлении фронта в сторону поселка Боровой и продолжили улучшать свои позиции. С таким заявлением выступил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-каналеhttps://t.me/GancheVga/377.

«Есть также определенные результаты и на других участках Харьковского фронта», — отметил он.

Согласно информации руководителя областной администрации, всего за несколько дней активных наступательных действий под контроль Российской армии перешло 13 населенных пунктов. Взятая российскими военными территория Харьковской области составляет на данный момент свыше 200 квадратных километров.

«Верим, что эта цифра <...> будет увеличиваться», — заключается в публикации.

До этого Российская армия взяла город Волчанск в Харьковской области. Ганчев отмечал, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.