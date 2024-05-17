Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области сообщили о скором освобождении Волчанска

Ганчев: российские военные почти освободили Волчанск, бои продолжаются

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что бои в городе Волчанске продолжаются, а каждая освобожденная улица является результатом сложных сражений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица - результат серьезных и сложных сражений», — сообщил Ганчев.

До этого Ганчев сообщил, что российские войска взяли под контроль свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области, частично освобождена северная часть региона. Он отметил, что сейчас идут зачистки в Волчанске. По словам Ганчева, российские войска продвигаются вглубь территории.

Ганчев назвал темп продвижения ВС РФ в Харьковской области очень серьезным, подчеркнув, что Вооруженных сил Украины сейчас паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, солдаты ВСУ не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами