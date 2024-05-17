В Харьковской области сообщили о скором освобождении Волчанска

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что бои в городе Волчанске продолжаются, а каждая освобожденная улица является результатом сложных сражений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся – это Волчанск. Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная у врага улица - результат серьезных и сложных сражений», — сообщил Ганчев.

До этого Ганчев сообщил, что российские войска взяли под контроль свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области, частично освобождена северная часть региона. Он отметил, что сейчас идут зачистки в Волчанске. По словам Ганчева, российские войска продвигаются вглубь территории.

Ганчев назвал темп продвижения ВС РФ в Харьковской области очень серьезным, подчеркнув, что Вооруженных сил Украины сейчас паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, солдаты ВСУ не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.