Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз уличили в планах сменить режим в Грузии

Захарова: ЕС вмешивается в дела Грузии с целью смены режима в стране

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест является вмешательством во внутренние дела государства с целью смены режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает пресс-служба ведомства.

Днем 17 мая мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах, заявил, что угрозы и шантаж при стратегическом партнерстве немыслимы.

Полиция Грузии задержала двух участников митинга, прорвавших металлическое ограждение перед парламентом страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иноагентах.

Законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии, предусматривает регистрацию организаций и СМИ, получающих более 20% доходов из-за границы, и влечет штрафы за отказ от регистрации или заполнения декларации. Власти страны утверждают, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков и несет в себе лишь цель раскрытия информации о финансировании неправительственных организаций и СМИ.

Ранее Россия назвала санкции США «выстрелом себе в ногу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами