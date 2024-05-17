Евросоюз уличили в планах сменить режим в Грузии

Призыв Евросоюза к властям Грузии обеспечить право граждан на протест является вмешательством во внутренние дела государства с целью смены режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает пресс-служба ведомства.

Днем 17 мая мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах, заявил, что угрозы и шантаж при стратегическом партнерстве немыслимы.

Полиция Грузии задержала двух участников митинга, прорвавших металлическое ограждение перед парламентом страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иноагентах.

Законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии, предусматривает регистрацию организаций и СМИ, получающих более 20% доходов из-за границы, и влечет штрафы за отказ от регистрации или заполнения декларации. Власти страны утверждают, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков и несет в себе лишь цель раскрытия информации о финансировании неправительственных организаций и СМИ.

Ранее Россия назвала санкции США «выстрелом себе в ногу».