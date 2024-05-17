Премьер Словакии Фицо перенес новую операцию

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения перенес очередную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роберт Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», — следует из сообщения.

До этого стало известно, что Фицо находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Заместитель премьер-министра Роберт Калиняк рассказал, что врачам потребуется несколько дней, чтобы убедиться в том, что Фицо идет на поправку.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сказал, что состояние Фицо серьезное, но остается стабильным. Сообщается, что правительство Словакии на фоне госпитализации Фицо функционирует в обычном режиме.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Кремле ответили, усилили ли охрану Владимира Путина после покушения на Фицо.