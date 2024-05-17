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Кристина Потупчик и Георгий Лобушкин запустили агентство стратегического консалтинга «К2»

Кристина Потупчик и Георгий Лобушкин запустили агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций

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Агентство К2

Известные PR-специалисты Кристина Потупчик и Георгий Лобушкин сообщили о запуске агентства стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

Партнерами в агентстве также стали Виктор Леванов, Антон и Алена Бердовы, которые объединили свой опыт и профессиональный подход с целью предоставления комплексных услуг для бизнеса в медиасреде.

Агентство займется проектной работой полного цикла в медийном пространстве. Отличительной чертой «К2» стал нестандартный подход к решению PR-задач и глубокое понимание нюансов работы с новыми медиа.

Основатель агентства Кристина Потупчик известна на медиарынке как инициатор успешных отраслевых медиапроектов (журнал «Москвичка», «Издательство редких книг» а также одна из крупнейших на рынке сеток глянцевых Telegram-каналов).

Потупчик рассказала, что за долгое время работы ей удалось собрать команду специалистов-практиков в области медиа и коммуникаций, и привлечь к сотрудничеству экспертов, пришедших не из медиа, и адаптировать их уникальные компетенции для принципиально новых подходов к решению медиазадач.

Георгий Лобушкин является экспертом по ИИ и нейросетям. Работал во главе пиар-департаментов ВКонтакте, Mail.ru Group (VK), Ситимобил, Сбербанка, Билайна и других компаний.

«Секрет агентства кроется в уникальной способности нашей команды выходить за рамки общепринятых подходов», — рассказала Лобушкин.

Кроме того, агентство К2 выступает эксклюзивным партнером инновационного сервиса по подбору лучших площадок для размещения рекламы в новых медиа TgPodbor, руководителем которого является Леонид Доронин.

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