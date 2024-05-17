Дело о подготовке теракта возбуждено после нападения на наряд ДПС в КЧР

Следователи Карачаево-Черкесии завели уголовное дело о подготовке теракта жителями республики, которые были ликвидированы при нападении на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесской Республике в Telegram.

Согласно информации ведомства, дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

По версии следствия, один из преступников, житель поселка Правокубанский, создал и возглавил на территории региона нелегальное вооруженное формирование, в состав которого вошли четверо его товарищей, связанных между собой общими радикальными религиозно-экстремистскими взглядами. В означенном составе мужчины успели совершить два нападения на правоохранителей с целью кражи оружия и боеприпасов, имея цель подготовить теракт.

29 апреля в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство.

В результате двое полицейских погибли. Кроме того, злоумышленники ранили четверых правоохранителей, медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое. Все пятеро боевиков убиты. В них опознали участников предыдущего нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

Ранее суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор сторонникам боевиков в Сирии.