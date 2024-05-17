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Ученые нашли связь между микропластиком и опасной жарой

MarChem: микропластик мешает океанам поглощать атмосферный углерод

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Unsplash

Загрязнение морей микропластиком может усилить волны жары, поскольку эти отходы замедляют процесс поглощения океаном парниковых веществ. К такому выводу пришли американские ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Chemistry (MarChem).

На протяжении тысячелетий океаны были частью процесса улавливания углерода, в ходе которого отмерший фитопланктон скапливался и падал на глубину хлопьями, напоминающими снег.

Как показало недавнее исследование, частицы пластика замедляют этот процесс, делая «морской снег» более плавучим.

«По сути, пластик замедляет скорость спуска морского снега, что потенциально снижает эффективность, с которой океан может удалять углекислый газ из атмосферы», — отметил автор научной работы, профессор Арон Стаббинс.

Как показали лабораторные эксперименты, загрязненные пластиком хлопья фитопланктона тонули примерно на 20% медленнее чистых фрагментов.

Также ученые выяснили, что микропластик уменьшает поглощение углекислого газа живым фитопланктоном. Растворяясь в воде, полимеры выделяют органический углерод, которым питаются эти морские растения. За счет альтернативного источника питания фитопланктон перестает усваивать углерод из атмосферы, увеличивая концентрацию углекислого газа в воздухе.

Ранее исследователи предупредили об угрозе голода в Атлантическом океане из-за ослабления течения Гольфстрим.

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