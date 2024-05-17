В Германии мужчина сорвал украинский праздник, выкрикнув гитлеровское приветствие

На севере Германии мужчина выкрикнул гитлеровское приветствие и сорвал украинский праздник, сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Накануне 35-летний житель Ростока оказался в центре города, где проходил праздник в честь «Дня украинского национального костюма», собравший около 250 человек.

Случайный посетитель сорвал мероприятие после того, как плюнул в ведущего. Кроме того, он, по данным полиции, дважды вскинул руку в нацистском приветствии и выкрикнул: «Зиг хайль!»

Стражи порядка вмешались в происходящее и задержали хулигана, который не оказал сопротивления. Задержанный не стал отрицать, что нарушил закон. Его подозревают в использовании антиконституционных символов и оскорблении людей, ведется расследование.

Ранее в Германии мужчины катались на военном автомобиле, демонстрируя нацистское приветствие.