Стало известно, где похоронят Сергея Андрияку

Народного художника РФ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронят в субботу, 18 мая на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Произошли изменения. Похороны пройдут на Даниловском кладбище в 13:30», — уточнили в сообщении.

Церемония прощания с народным художником России Сергеем Андриякой началась 17 мая в Москве в зале Академии Акварели.

На прощание с Андриякой пришли коллеги, ученики и поклонники творчества художника. О том, что 65-летнего художника не стало после борьбы с раком, сообщили 16 мая близкие Андрияки.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного художника РФ Сергея Андрияки. По словам российского лидера, своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для «добрых, милосердных дел».

Ранее ректор Петербургской академии художеств им. Репина Семен Михайловский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что его удивляла преданность художника Андрияки акварели.