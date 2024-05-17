Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший директор ювелирных компаний получил 7 лет за мошенничество

В Курске экс-директор ювелирных компаний получил 7 лет за крупные хищения

close
100%
Shutterstock

Бывший генеральный директор компаний по торговле ювелирными изделиями получил семь лет за мошенничество на сумму свыше 460 миллионов рублей. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Курска, передает ТАСС.

«Приговором Ленинского районного суда г. Курска Березин В.П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — следует из сообщения.

Отмечается, что учредитель и директор компаний ООО «Вавилон» и ООО «Ар деко» признан виновным в двух преступлениях по статье мошенничество. «В период с 2015 по 2017 год он мошенническим путем похитил поступившие от различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ювелирные изделия на общую сумму более 460 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Вице-губернатор региона обвиняется в уголовных преступлениях: приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России соответственно).

Ранее бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами