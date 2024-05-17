Бывший директор ювелирных компаний получил 7 лет за мошенничество

Бывший генеральный директор компаний по торговле ювелирными изделиями получил семь лет за мошенничество на сумму свыше 460 миллионов рублей. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Курска, передает ТАСС.

«Приговором Ленинского районного суда г. Курска Березин В.П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — следует из сообщения.

Отмечается, что учредитель и директор компаний ООО «Вавилон» и ООО «Ар деко» признан виновным в двух преступлениях по статье мошенничество. «В период с 2015 по 2017 год он мошенническим путем похитил поступившие от различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ювелирные изделия на общую сумму более 460 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Вице-губернатор региона обвиняется в уголовных преступлениях: приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России соответственно).

Ранее бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово».