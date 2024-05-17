Reuters узнало об отказе США от контроля за санкциями против алмазов из РФ

Соединенные Штаты де-факто пересматривают со своей стороны наиболее строгие элементы введенного странами G7 запрета на импорт российских алмазов. Об этом сообщает Reuters.

Со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники агентство пишет, что американцы фактически «отключились от рабочих групп G7 по жесткому контролю» за операциями с российскими алмазами. Один из собеседников Reuters охарактеризовал их как «присутствующие, но не участвующие».

Причиной такого поведения агентство называет «противодействие со стороны африканских стран, индийских производителей драгоценных камней и нью-йоркских ювелиров».

Запрет стран G7 на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января 2024 года. США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония договорились о прекращении импорта российских непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы.

С 1 марта вступил в силу запрет США, ЕС и G7 на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

В свою очередь, в Минфине заявили, что Россия совместно с другими алмазодобывающими странами развивает новые рынки сбыта алмазов.

Ранее глава алмазного центра подал в отставку из-за антироссийских санкций.