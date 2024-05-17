Многодетная мать из ХМАО осталась без средств к существованию из-за ошибки приставов

В ХМАО судебные приставы оставили мать с шестью детьми без средств к существованию. Об этом сообщает издание NEFT.

В течение нескольких лет жительница Нефтеюганска считалась должницей, но в марте этого года сумела погасить все задолженности. Тем не менее приставы не сняли арест с ее счетов, так как по ошибке перевели данные о погашении на ее однофамильца.

Женщина обратилась в прокуратуру, и сотрудники ведомства нашли нарушения в работе местного УФССП и вынесли предписание об их устранении. Но даже после этого приставы не решили проблему с заблокированными счетами.

Многодетная мать остается без денег, потому что сотрудница службы, занимавшаяся ее делом, ушла в отпуск. Она не может снять детские пособия, которые приходят на счет, а также пенсию для ребенка-инвалида, который нуждается в лекарствах.

Ранее в Кургане многодетный отец добился компенсации от УФССП после незаконного списания средств.