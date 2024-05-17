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Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank по заявлению «Русхимальянса»

Суд в Петербурге арестовал активы и счета Unicredit Bank по иску «Русхимальянса»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску газовой компании «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG. Об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки арбитражных дел.

Так, суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к кредитной организации.

Некоторое время назад «Русхимальянс» подал иск к банку Unicredit на 45,7 млрд рублей (€443,768 млн задолженности и €4,468 млн неустойки) в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde.

Иск против Linde Plc и Linde GmbH компания подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта. Компания потребовала выплатить 105,5 млрд рублей. В качестве третьих лиц к делу привлечены компании «Криостар рус», «Линде газ Новотроицк», «Газпром Линде инжиниринг», «Линде Уралтехгаз», «Линде инжиниринг рус», «Ренконс хэви индастрис» и «Линде газ Липецк».

Ранее Райффайзенбанк и Юникредит вошли в топ-10 российских банков по прибыли.

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