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Священник упрекнул жителей Белгорода в недостаточно усердных молитвах при обстрелах

Протоиерей Ткачев упрекнул белгородцев в неусердных молитвах при обстрелах ВСУ

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Global Look Press

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что жители Белгорода недостаточно усердно молятся под обстрелами. Видеозапись выступления священнослужителя опубликована на его странице во «ВКонтакте».

По словам протоиерея, во время ракетных обстрелов Белгорода со стороны украинской армии местные жители не вспоминают заступника города и не молятся ему за спасение.

«Белгород (...) должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому», — подчеркнул Ткачев.

Он отметил, что не видел «молитвенного ажиотажа» вокруг Иоасафа Белгородского. Священнослужитель добавил, что белгородцы «должны, по идее уже давным-давно прозреть и постоянно совершать» молитвы.

17 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов региона за прошедшие сутки.

14 мая область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ.

12 мая в Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты. В результате в один миг обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж. Во время разбора завалов на спасателей рухнула крыша дома. В жилое здание попали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У», уточнило российское Минобороны. По неофициальной информации, ВСУ целились в ТЭЦ через дорогу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгорода
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