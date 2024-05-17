Звезда «Классной Кати» рассказала о характере Милохина вне камер

Актриса Маргарита Дьяченкова, которая сыграла в сериале «Классная Катя» вместе с Даней Милохиным, на шоу «Проговори» рассказала о характере блогера вне камер.

«Он очень свободный. Ему плевать на все. Причем эта свобода, может восприниматься как хорошо, так и плохо. Потому что это человек, который свободен от обязательств, от каких-то моральных установок, от этикета — от всего! Он может подойти к тебе и сказать: «Какая же ты сегодня страшная!» — отметила Дьяченкова.

Она призналась, что считает Милохина очень ярким человеком, которого трудно понять. По словам артистки, блогер мог говорить людям в лицо неприятные вещи с такой непринужденностью, что на него трудно было обидеться. Актриса вспомнила, что однажды Милохин залез на балкон посреди разговора с ней, когда она отвлеклась всего на минуту.

Дьяченкова добавила, что блогер планировал уйти из «Классной Кати» по аналогии с «Ледниковым периодом», так как ему было тяжело работать по 12 часов на смене. Актриса предположила, что благодаря своей блогерской деятельности Милохин зарабатывает гораздо больше.

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