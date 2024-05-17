Эрдоган назвал главный итог зерновой сделки

Без реализации черноморской зерновой инициативы во многих странах Африки наступил бы голод. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совещании по экосистеме сельского хозяйства в Стамбуле, передает агентство Anadolu.

«Благодаря реализованной усилиями Турции Черноморской инициативе удалось предотвратить голод во многих регионах, в первую очередь в Африке», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что колонизаторы, для которых «капля нефти была дороже капли крови», прибегали к любым средствам, чтобы обеспечить свое господство. Он отметил, что в Турции очень хорошо известно о действиях в Африке западных стран, которые читают нравоучения о правах человека.

До этого в ЕС призвали запретить импорт зерна из России. Литва выступила инициатором данного обращения. По словам министра сельского хозяйства республики Кестутиса Навицкаса, доходы от продажи зерна используются Москвой для финансирования специальной военной операции.

Ранее в РЗС назвали сумму, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки.