«Расстроились, что у нас ничего не было»: участники фестиваля «Систо» — о рейде полицейских

На этнофестивале «Систо» (Solar Systo Togathering), проходящий в Ленинградской области, полиция проводит рейд. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник мероприятия Андрей. По словам мужчины, правоохранители попросили его компанию выложить все вещи на землю, чтобы их обнюхала собака. Он отметил, что полицейские были расстроены, что ничего не нашли.

«Нас остановил сотрудник в гражданском и подвел к еще шестерым полицейским в форме, с ними была женщина с собакой. Нас попросили выложить все вещи прямо на землю, собака их обнюхала. Один из сотрудников был вежлив. Остальные расстроились, что у нас ничего не было, что чуйка их подвела. Ничего не сказав, удалились. Не знаю, по какому принципу [проверяли людей]. Мы после этого удалились в более спокойное место. У кого-то наверняка что-то нашли. Фестиваль продолжает работать. Пока не могу сказать [уехали ли полицейские], мы фестиваль временно покинули», — сказал он.

При этом еще одна участница фестиваля Валерия заявила «Газете.Ru», что полиция находится на мероприятии каждый год и просто смотрит за порядком.

«Полиция ходит, но я не видела, чтобы кого-то проверяли или увозили. Наркоманов тоже не вижу. Люди отдыхают, максимум пьют. Большинство с детьми», — подчеркнула она.

17 мая издание 47news сообщило, что на фестиваль этнической музыки Solar Systo Togathering, проходящий на берегу Финского залива возле мыса Кюренниеми в Ленинградской области, приехала полиция и начала выборочно проверять участников на предмет наркотического опьянения. Как рассказал изданию один из отдыхающих, правоохранители проверили его зрачки, а нескольких человек увезли на медосвидетельствование.

Фестиваль Solar Systo Togathering проводится с 2003 года. На нем отдыхающие могут послушать выступления музыкантов, а также посетить мастер-классы и практики. Кроме того, на мероприятии организовано специальное пространство для детей.

Ранее стало известно, что власти Калужской области подобрали площадку для проведения фестиваля «Нашествие» в 2025 году.