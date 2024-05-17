Названо главное открытие сезона в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России, английских «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Качельскис назвал футболистов, которые удивили его в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии Legalbet он назвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина и атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Очень качественную игру показывал молодой нападающий. Также неплохо показал себя Глушенков из «Локомотива», — констатировал Канчельскис.

При этом эксперт подчеркнул: важно, насколько стабильными они окажутся в следующем сезоне. Если они смогут сохранить текущий высокий уровень, можно будет уверенно говорить об их высоком классе, убежден специалист.

В текущем сезоне Глушенков забил восемь мячей и сделал 20 результативных передач в 36 играх за «Локомотив» во всех турнирах. В активе Тюкавина — аналогичное количество матчей, 17 голов и 10 ассистов.

«Динамо» после 28-ми туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 53 очка. На втором месте, отставая на два балла, расположился «Зенит». Замыкает тройку с 50-ю очками «Краснодар».

Ранее Смородская усомнилась в победе «Динамо» в РПЛ.