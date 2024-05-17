Российские войска поразили «Искандерами» склад в Одессе

Российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что по складу было запущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма. В материале говорится, что «полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области».

17 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в течение недели продолжали занимать более выгодные позиции.

Минобороны также сообщало, что российские военные группировки «Север» Вооруженных сил страны за неделю взяли 12 населенных пунктов в Харьковской области. В течение последних семи дней были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое и Красное. Также под контролем военных страны теперь находятся Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее Минобороны РФ назвало количество уничтоженных морских дронов ВСУ за неделю.