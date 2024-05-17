Агурбаш о причинах развода: «Меня уничтожали как творческую личность»

53-летняя певица Анжелика Агурбаш призналась, что ей пришлось сделать паузу в карьере из-за тяжелого развода. Ее слова передает издание НСН.

«Был период, когда меня, можно сказать, уничтожали как творческую личность. Пытались убедить весь мир, что я бездарная, безголосая и вообще плохая мать. Поэтому, я прекрасно понимала, что понадобится время для того, чтобы все встало на свои места», — заявила исполнительница.

Она призналась, что, будучи в браке, недооценивала свое морально-психологическое состояние и не осознавала, что подвергается абьюзу.

«Я думала, что я сильная, смелая... Но ничего подобного, я только недавно освободилась от этого», — поделилась артистка.

Певица была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Игорь Ленев, с которым звезда прожила два года. В этом союзе появилась старшая дочь певицы Дарья. Затем Агурбаш состояла в отношениях со спортсменом Валерием Бизюком на протяжении шести лет, от которого родила сына Никиту. Вторым мужем исполнительницы оказался предприниматель Николай Агурбаш. Их брак продлился больше 10 лет, в нем появился сын Анастас. С 2012 до 2015 год у певицы был роман с бизнесменом Анатолием Побияхо. Пара была помолвлена.

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