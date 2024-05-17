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Стало известно решение кабмина по эксперименту по маркировке импортного алкоголя

Правительство продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два года

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Правительство Российской Федерации продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя сроком на два года — до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в эксперименте участвуют 11 регионов. Среди них Москва и область, Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области.

До этого стало известно, что в России с 1 июля начнут маркировать алкогольные коктейли в рамках эксперимента, утвержденного правительством Российской Федерации. С 1 июля текущего года по 31 августа следующего года будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак» на акцизной марке. При этом эксперимент проходит на добровольной основе. Принять участие в нем могут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать за курение и распитие алкоголя с помощью умных камер.

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