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Россия назвала санкции США «выстрелом себе в ногу»

Захарова назвала санкции США против центра МВД РФ в Никарагуа выстрелом в ногу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Санкции Соединенных Штатов против центра министерства внутренних дел России в Никарагуа является явным «выстрелом в ногу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает пресс-служба ведомства.

Она заявила, что «выстрел в ногу» является нелепым и опасным не только для американцев, но и для их соседей. Захарова подчеркнула, что США пытаются всеми милами защититься от миграционного потока с Юга и захлестнувшего наркотрафика.

15 мая стало известно, что власти США вводят санкции против двух золотодобывающих компаний в Никарагуа, а также в отношении учебного центра МВД России в Манагуа.

Отмечалось, что упомянутые золотодобывающие компании генерируют якобы прибыль для режима президента Никарагуа Даниэля Ортеги и обогащают его.

В ходе брифинга также было объявлено, что Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении более чем 250 представителей правительства Никарагуа, негосударственных действующих лиц, а также их ближайших родственников.

Ранее мэр Тбилиси ответил Западу на угрозы введения санкций против Грузии.

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