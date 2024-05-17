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Пострадавших при повторном обрушении дома в Белгороде пожарных выписали из больницы

МЧС: пострадавших при обрушении дома в Белгороде пожарных выписали из больницы

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Врачи выписали из больницы троих пожарных МЧС России, которые пострадали из-за повторного обрушения дома в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин служат в пожарно-спасательной части №2 города Белгорода. 12 мая они первыми прибыли к месту происшествия. При повторном обрушении специалисты успели покинуть опасную зону, но получили травмы», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, пожарные продолжили разбор завалов, несмотря на боль. Только после того, как поиски уцелевших людей завершились, спасатели обратились в больницу.

12 мая в Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты. В результате в один миг обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж. Во время разбора завалов на спасателей рухнула крыша дома. В жилое здание попали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У», уточнило российское Минобороны. По неофициальной информации, ВСУ целились в ТЭЦ через дорогу. Министерство иностранных дел России назвало случившееся терактом и нарушением международного гуманитарного права. Киев отрицает свою причастность к случившемуся.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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