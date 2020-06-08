Сын и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием
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Сын Михаила Ефремова Никита прокомментировал ДТП с участием своего отца в центре Москвы, передает Telegram-канал Mash.
«Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается», — сказал Никита Ефремов.
В свою очередь дочь актера Анна-Мария Ефремова прокомментировала произошедшее в своем Instagram.
«Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем ничего нового», — написала она.
Ранее сообщалось, что Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля.
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