Охлобыстин пошутил про отстаивающего права «артистов без трусов» Пригожина

Актер Иван Охлобыстин на своей странице в Instagram прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов на фоне пандемии коронавируса.

Охлобыстин призвал своих подписчиков «не уподобляться плохим людям».

«Иисус Христос заповедал нам прощать все, включая глупость. Кто без греха? Я иногда такие дикости вытворяю, что на их фоне моя духовная сестра Валерия, невинное, чистое дитя», — написал актер.

Он заявил, что Пригожину надо сказать спасибо за то, что он защищает права «актерского цеха, включая стриптиз».

«Кто-то ведь должен отстаивать Конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?» — написал Охлобыстин.

Ранее Пригожин заявил, что артисты находятся в «чудовищном» финансовом положении, так как отменены выступления на фоне пандемии. Он подал в ФНС документы на получение для сотрудников своих компаний МРОТ в размере 12 130 руб., но ему отказали.

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