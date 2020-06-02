Бузова получила от избранника кольцо за 800 тысяч рублей

Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова получила от бойфренда, блогера Давида Манукяна, в подарок дорогое кольцо в виде цветка, усыпанного бриллиантами.

Как сообщает «Стархит», Манукян преподнес Бузовой украшение Van Cleef & Arpels из коллекции Alhambra. Стоимость кольца эксперты оценивают примерно в 800 тыс. руб.

Это не помолвочное кольцо, однако поклонники Бузовой и Манукяна ожидают, что в скором времени блогер сделает певице предложение.

С 2012 по 2016 год Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Отношения с Давидом Манукяном — ее первый серьезный и открытый роман с момента развода со спортсменом.

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