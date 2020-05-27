Рудковская назвала дружбу с Кадыровым бесценной

Продюсер Яна Рудковская в интервью Premier рассказала о своей дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По словам Рудковской, она знакома с Кадыровым уже 14 лет и приезжала к нему с Димой Биланом в Грозный во время военных действий, чтобы выступать на площади. «Ни в одной стране мира, за исключением Монако и города Грозного, я не могу ходить одна ночью в ювелирных украшениях и не бояться, что с меня их снимут», — говорит она о современном Грозном.

Кадырова продюсер называет потрясающим лидером и удивительным человеком. «Когда про него рассказывают страшные истории, хватаешься за голову и думаешь «Боже мой, ну если про меня столько насочиняли, сколько же говорят про этого человека, который действительно навел порядок на Кавказе», — отметила Рудковская, добавив, что Кадыров пытался сделать ее развод с Виктором Батуриным менее болезненным и вел переговоры с ее бывшим мужем. «Я считаю, что эта дружба бесценна», — подчеркнула она.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2011 года. В предыдущих интервью Рудковская говорила, что Кадыров считает ее «своей пацанкой».

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