Брухунова принимает комплименты после первого семейного портрета с Петросяном

Супруга 74-летнего комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала первый пост после того, как артист выложил первое официальное фото с ней, назвав его «Семейный образ».

До этого 31-летняя Брухунова и Петросян не подтверждали свои отношения. Комментарии в Instagram комика отключены, так что с комплиментами фанаты пары пришли под ее новую публикацию, в которой помощница артиста показала нежный букет. «Фамильное фото огонь. Вот теперь законченный лук!», «Фото просто потрясающее! Рада за вас как за себя искренне!», «Танечка, вы такая гармоничная пара. Восхищена вами, чудесный баланс. Вы как голливудская прима: в образе, самодостаточности, сиянии», — пишут ей фолловеры. Комплименты Брухунова принимает, ставя им лайки.

Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи пока не подтверждены.

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