Татьяна Буланова отменила концерт из-за ухудшения самочувствия

Певица Татьяна Буланова отменила одно из своих онлайн-выступлений из-за ухудшения самочувствия, передает «СтарХит».

По словам Булановой, ее «подкосила простуда». Сейчас артистка лечится дома и надеется, что у нее нет коронавируса. «Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это», — пояснила она.

11 апреля певица пришла сделать МРТ, у нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию. 17 апреля Буланову перевели в обычную палату, а еще через несколько дней выписали.

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