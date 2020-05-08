Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
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Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню «Hypnodancer».
Работа снята в стиле танцевальных хитов из 90-х. В ней приняли участие юморист Александр Гудков, комик Данила Поперечный и многие другие.
Центральной является сцена, в ходе которой фронтмен группы Илья Прусикин гипнотизирует посетителей казино танцем, в то время как остальные участники группы грабят их.
Однако позже оказывается, что таким приемом владеет не только Little Big, в результате чего Прусикин вступает в танцевальную схватку с лидером группы The Hatters Юрием Музыченко.
За время нахождения клипа в сети его успели посмотреть почти 500 тыс. человек.
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