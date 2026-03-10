Размер шрифта
Политика

В США призвали навсегда отменить санкции против российской нефти

Экономист Ханке: пора навсегда отменить санкции в отношении российской нефти
Eli Hartman/Reuters

США нужно «навсегда отменить» санкции против российской нефти, которые «вообще не следовало вводить». Об этом в соцсети X написал американский экономист и профессор прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе Стив Ханке.

«Пора навсегда отменить санкции в отношении российской нефти. Их вообще не следовало вводить. Санкции — это всегда непродуктивная мера проигравших», — подчеркнул он.

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против российской нефти, чтобы снизить рост мировых цен на энергоносители.

5 марта США временно позволили Индии покупать российскую нефть, которая находится на танкерах в море, чтобы улучшить ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Белый дом готов смягчить санкции против российской нефти. При этом Бессент подчеркнул, что данное Индии разрешение на закупку российской нефти не принесет «значительной выгоды» России, потому что операции разрешены «только с той нефтью», которая находится на мели в море.

Также глава Минэнерго США Крис Райт отметил, что Вашингтон не собирается отказываться от антироссийских санкций.

9 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США отменят часть санкций, которые касаются нефтяной отрасли других стран.

Ранее в ЕК высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!