Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Твери таксист предложил пассажирке расплатиться сексом за поездку

В Твери таксист пытался изнасиловать пассажирку
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Твери водитель такси заблокировал двери автомобиля и предложил пассажирке оплатить поездку интимом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным mk.ru, девушка вызвала такси в учебное заведение. В пути водитель предложил ей расплатиться сексом. Получив отказ, он увез пассажирку в сторону промзоны, заблокировал двери и схватил за руку. Он уверял, что не насильник, и просил «пять минут». Чтобы выбраться, девушка соврала, что ей нет 18 лет, после чего таксист успокоился и отпустил ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Екатеринбурге таксист предложил пассажирке заплатить за поездку сексом. екатеринбурженка вызвала через приложение такси на Уралмаш. Подъезжая к указанному адресу, водитель отправил в чат непристойное сообщение. Клиентка сразу же отменила заказ и обратилась в службу поддержки сервиса, потребовав отстранить мужчину от работы.

Ранее таксист-иностранец предлагал интим 14-летней пассажирке в Татарстане.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!