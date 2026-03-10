В Твери таксист предложил пассажирке расплатиться сексом за поездку

В Твери водитель такси заблокировал двери автомобиля и предложил пассажирке оплатить поездку интимом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным mk.ru, девушка вызвала такси в учебное заведение. В пути водитель предложил ей расплатиться сексом. Получив отказ, он увез пассажирку в сторону промзоны, заблокировал двери и схватил за руку. Он уверял, что не насильник, и просил «пять минут». Чтобы выбраться, девушка соврала, что ей нет 18 лет, после чего таксист успокоился и отпустил ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Екатеринбурге таксист предложил пассажирке заплатить за поездку сексом. екатеринбурженка вызвала через приложение такси на Уралмаш. Подъезжая к указанному адресу, водитель отправил в чат непристойное сообщение. Клиентка сразу же отменила заказ и обратилась в службу поддержки сервиса, потребовав отстранить мужчину от работы.

Ранее таксист-иностранец предлагал интим 14-летней пассажирке в Татарстане.