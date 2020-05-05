Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает официальный сайт киносаги.

Отмечается, что Вайтити, который является лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за черную комедию «Кролик Джоджо», еще выступит в качестве соавтора новой картины. Соавтором продолжения «Звездных войн» также станет шотландский сценарист Кристи Уилсон-Кернс, награжденная премией BAFTA за работу над военной драмой «1917».

Название и дата выхода нового фильма пока неизвестны.

Ранее Вайтити срежиссировал финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец», вышедшим на стриминговом сервисе Disney+ в 2019 году.