Пластические операции Степаненко оценили в миллион рублей
Пластические операции, которые могла сделать юмористка Елена Степаненко, оценили в миллион рублей, сообщает «Собеседник» со ссылкой на мнение пластического хирурга Марины Байрамуковой.
Врач отметила, что после похудения пациенты старшего возраста, к которым можно причислить 67-летнюю Степаненко, сталкиваются с неприятными последствиями – излишками кожи, из-за которых лицо выглядит обвисшим. Однако Степаненко, наоборот, посвежела.
В издании предположили, что Степаненко могла сделать блефаропластику, липосакцию зоны подбородка, радиоволновой лифтинг, платизмопластику, SMAS (ультразвуковую подтяжку лица) и козелковую подтяжку.
Сама Елена Степаненко слухи о пластике не комментировала.
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