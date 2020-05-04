«Девушка Бонда» рассказала об эмоциональном насилии в браке с «Розовой пантерой»

Шведская актриса и бывшая «девушка Бонда» Бритт Экланд впервые рассказала о тяжелом браке со звездой «Розовой пантеры» Питером Селлерсом.

77-летняя Экланд была в браке с Селлерсом с 1964 по 1968 год. По мнению Экланд, Питер, боровшийся с алкогольной и кокаиновой зависимостью, также страдал от биполярного расстройства. «Он был очень страдающей душой, ему нужна была помощь. Но помощи он не мог себе позволить, потому что был ценным кадром», — цитирует The Guardian Экланд, высказавшуюся в посвященном Селлерсу документальном фильме.

По словам Экланд, Селлерс подвергал ее эмоциональному насилию — вел себя агрессивно, ревновал и контролировал ее жизнь вплоть до гардероба, который покупал сам. «Он решал, что мне носить. Решал все, не спрашивая меня», — призналась она. Селлерс, вспоминает Экланд, каждую пятницу угрожал ей разводом, после чего в понедельник делал подарок или вел на романтический ужин. В своих дневниках того времени она часто употребляет слово «ссора».

В 1965 году, за три года до развода, у супругов родилась дочь Виктория. Всего Питер Селлерс, наиболее известный по роли инспектора Клузо в фильме «Розовая пантера» и его продолжениях, был женат четыре раза. Актер скончался в 1980 году.

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