У Татьяны Васильевой нашли коронавирус

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Актриса Татьяна Васильева заявила, что болеет новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она положительно ответила на вопрос агентства о том, подтверждена ли у нее коронавирусная инфекция.

«У меня двусторонняя пневмония... Ну вот этот вирус... Лечусь», — добавила Васильева.

Ранее актриса сообщила о недомогании, после чего она была госпитализирована в больницу, где у нее были взяты анализы на коронавирус.

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