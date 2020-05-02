У Татьяны Васильевой нашли коронавирус
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Актриса Татьяна Васильева заявила, что болеет новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она положительно ответила на вопрос агентства о том, подтверждена ли у нее коронавирусная инфекция.
«У меня двусторонняя пневмония... Ну вот этот вирус... Лечусь», — добавила Васильева.
Ранее актриса сообщила о недомогании, после чего она была госпитализирована в больницу, где у нее были взяты анализы на коронавирус.
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