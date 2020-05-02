Звезду «Матрицы» и «Клана Сопрано» сбила машина
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Американского актера Джо Пантолиано, известного ролями в «Матрице» и «Клане Сопрано», сбила машина во время прогулки, сообщает TMZ.
По словам жены актера, Пантолиано гулял с семьей недалеко от дома 1 мая, когда Porsche вылетел с соседней трассы и врезался в него. Позднее выяснилось, что машину протаранил другой автомобиль.
В результате удара актер отлетел на несколько метров и ударился о деревянный забор. Его госпитализировали с раной головы и травмами ноги и плеча.
В настоящее время он находится под наблюдением медиков и ожидает результатов КТ.
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